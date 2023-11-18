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Binlerce araç Türkiye'ye getirildi

İstanbul Haydarpaşa limanında binlerce sıfır araç görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı.

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.
# otomobil, Araç, satış, türkiye

- Ekonomi

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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