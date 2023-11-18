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Kocaeli’ye mevsimin ilk karı düştü! Kartepe beyaza büründü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu akşam saatlerinde Kartepe, kar beyazına büründü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu akşam saatlerinde Kartepe, kar beyazına büründü. İşte Kartepe Verici İstasyonu'nda akşam saatlerinden kareler:
# kar, kar yağışı, Meteoroloji, Kartepe

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