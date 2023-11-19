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Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Umuttepe'de araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, birçok kişinin ALES'e yetişemediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı. Kocaeli Üniversitesinin bulunduğu Umuttepe bölgesinde de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınayla etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) gitmek isteyen bazı adayların da araçların yolda kalması sebebiyle sınava yetişemediği bildirildi.
# olumsuz, kar yağışı, kar

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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