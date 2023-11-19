Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı. Kocaeli Üniversitesinin bulunduğu Umuttepe bölgesinde de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınayla etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) gitmek isteyen bazı adayların da araçların yolda kalması sebebiyle sınava yetişemediği bildirildi.