- G:

Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı

Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle tarım arazilerini su bastı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kandıra'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle İzmit-Kandıra yolunda bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Aynı zamanda yollarda da su birikintileri oluştu. Kefken, Kerpe ve Cebeci gibi sahil bölgelerinde derelerin taşması neticesinde ise birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Sağanak yağışın yanı sıra, etkili olan kuvvetli rüzgar da sahildeki işletmeleri olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla denizde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirliliğe sebep oldu.
# oldu, olumsuz, fırtına, Rüzgar

- Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.870.319 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI mask
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE 52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ mask
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE 52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI mask
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI PERSONEL SERVİSİ HİZMETİ ALIM İŞİ mask
KOCAELİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI PERSONEL SERVİSİ HİZMETİ ALIM İŞİ
Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı mask
Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı
Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı mask
Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı
Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi mask
Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi
Dilovası beyaza büründü mask
Dilovası beyaza büründü
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu mask
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu
Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor mask
Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL