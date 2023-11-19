Kocaeli'de fırtınanın bilançosu: 25 su baskını, 26 ağaç devrilmesi ve 31 trafik kazası
Kocaeli Valiliği, etkili olan fırtına ve sağanak sebebiyle 20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 31 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalarda 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kocaeli'yi gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede ev ve iş yerlerini su basarken, sokaklar ve tarım arazileri de göle döndü. Aynı zamanda bazı bölgelerde ağaçlar da fırtınaya dayanamayarak devrildi.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilerek, " AFAD Merkezinde ve Valiliğimiz GAMER’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla vali yardımcısı başkanlığında bir araya gelinerek alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar istişare edilmiş, koordinasyon gerektiren konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Cumartesi günü ilk saatlerinde başlayarak bölge genelinde etkili olan fırtına ve akabinde etkili olan yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları ve trafik kazalarına bağlı olarak geçici ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20’si konut, 5’i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23’ü maddi hasarlı, 8’i yaralamalı olmak üzere 31 trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi.
İskele açığa sürüklendi
Fırtınada Hereke Vapur İskelesi'nin halatlarının koptuğunun belirtildiği açıklamada, "Zincirlerle alttan takozlarla bağlı bir şekilde 15 metre açıktadır (kontrol altında, risk oluşturmuyor). Kandıra Kerpe, Bağırganlı ve Safalı mahallelerinde iki ayrı bölgede iletken kopması durumu mevcuttur (SEDAŞ ekipleri müdahale etmektedir). Körfez Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş alt geçidinde su birikmesi mevcuttur (İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor). İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı 21 km/saat olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Darıca kuzeybatı yönünden 35 km/saat olarak gerçekleşmiştir. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışları nedeniyle yollarımızda kısmi olarak daralmalar meydana gelmiş ise de şu an itibarıyla kapalı ya da daraltılmış yolumuz bulunmamakta olup, kar küreme ve temizleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
- Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.