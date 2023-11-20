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Raylarda yürüyen vatandaşa YHT çarptı

Kocaeli'de raylarda yürüyen vatandaşa İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul- Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Ankara, sağlık, Dilovası, soruşturma

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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