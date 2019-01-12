Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"

Helikopteri Cengiz Topel Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, makam aracıyla Aday Tanıtım Toplantısının yapılacağı İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salona geldi. Erdoğan’ın salona girişiyle birlikte büyük bir coşku yaşandı. Partililer Cumhurbaşkanı ile tokalaşabilmek için yoğu çaba harcadı. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı'nın kürseye çıktığı ilk dakikalarda salonda bulunan vatandaşlar adeta tribün havasını estirerek tüzhüratlarda bulundu. Erdoğan da bu tezahüratlara kayıtsız kalmayarak "Biz de size aşığız" dedi. Kürseye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki, tüm mahallelerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum” dedi. Siz bir şarkısınız bunu biliyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum" dedi.

KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Adaylarımızın partimiz ve Kocaeli için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu kardeşimize halkım adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK

31 Mart gecesine kadar sürecek bu uzun seçim maratonunda adaylarımıza başarılar diliyorum diyen Erdoğan, “Son 14 seçimde olduğu gibi Kocaeli’nin yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum. Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacaktır. Daha çok çalışacak ve 12 ilçemizde ve büyükşehirde AK Parti’nin zaferi ile bayrağımızı şehrimizden dalgalandıracağız” diye konuştu.

Bu şehir hizmetin kıymetini iyi bilir. Bu şehir, sanayinin emeğin, ticaretin değerini çok iyi bilir. Kocalei her alanda olduğu gibi belşediye hizmetlerinde de en iyi hizmete layık. Kocalei’nin hak ettiği hizmetlere bundan sonra da devam edecektir. Durmak yok yola devam” dedi.

KOCAELİ’DE 23 BİN İLK KEZ OY KULLANACAK

AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor diyen Erdoğan, “Sadece seçmen kütüklerinde değil, kısa bir çalışmanın da sonuçlarını almalıyız. AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtları olmadığını tespit ettik. 1 buçuk milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. 1 milyon gencimiz bu seçimde ilk ilk defa oy kullanacak. Kocaeli’de ilk kez oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanan kişi sayısı ise kullanan 20 bindir” dedi.

ERDOĞAN BAŞKANLARA TALİMAT VERDİ

Seçim sonuçlarında belirleyici etki oluşturmalıyız diyen Erdoğan, “Tüm ilçe başkanlarıma buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde olmayan vatandaşların adreslerini bulun ve kayıtlarını yaptırın. 12 İlçeyi inşallah AK Parti olarak sancağı dikiyorum. Parti genel merkezine teslim edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

SANDIKLARI PATLATIYOR MUYUZ?

İlinize ilçenize gelmiş üyelerle hemen irtibata geçin diyen Erdoğan, “Üyemiz olmayan kişileri de ziyarete gideceksiniz. Kendilerini bilgilendirecek ve partimizde siyaset etmeye teşvik edeceksiniz. Bugün burada AK Parti’ye gönül verenlerle ahdimizi yenilemek istiyorum. Kocaeli 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Bu şehre yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Kocaeli’de AK Parti’yi 31 Mart’ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Diye sordu.

KOCAELİ’DE 27 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Kocaeli ticaret ve beşeri zenginlikleri ile ülkenin lokomotif şehirlerinden biridir. Sanayi, ticaret ve üretim şehir olan bir şehir. Kocaeli’de kişi başına düşen milli gelir, Türkiye ortalamasına çıkarak18 bin dolara ulaştı. Kocaeli’ne 27 milyar lira yatırım yaptık. Her şehre nasip olmaz. Eğitimde 10 milyon 600 TL Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla büyüttük. Kocaeli Üniversitesi ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarıdır. Gebze Teknik Üniversitesi’ni faaliyete açtık” dedi.

ÇÜNKÜ BİZ KOCAELİ’NE AŞIĞIZ

14 bin 190 kişilik yatakhane yaptık diyen Erdoğan, “Bin 550 kişilik kapasiteli yeni yurt yapıyoruz. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonları inşaa ettik. Çünkü biz Kocaeli’ne aşığız. 80 adet sağlık tesisi yaptık. Birileri laf üretir biz iş üretiriz. İstanbul İzmir otoyolunun en önemli ayağı Kocalei’den geçiyor. Osmangazi Köprüsü’nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. İstanbul’dan İzmir’e olan mesafeyi 3 buçuk saate düşürdük. Bu dev bir projedir” diye konuştu.

HALKALI-GEBZE TRENİNİN MALİYETİ 10 BUÇUK KATRİLYON

Konuşmasına devam eden Erdoğan, “İzmit Kandıra yolu köprüleri inşaa edildi. Kalan kısmı da önümüzdeki yıl tamamlanacak. Kocaeli’ni İstanbul, Sakarya, Bilecek, Eskişehir, Ankara ve Konya’yı Yüksek Hızlı Tren ile bağladık. Biz yaparız onlar konuşur. Aramızdaki fark bu.Gebze- Halklı banliyö trenini, iyileştirdik. Projenin tamamını yılsonunda bitiyoruz. Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon oldu” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİ DEMEK TÜRKİYE DEMEK

Sadece Kocaelili çiftçilere 348 milyon tutarında tarımsal destek verdik diyen Erdoğan, “Her alanda Kocaeli’ni tarihi hizmetlerle buluşturduk. Kocaeli’ni büyütmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kocaeli demek Türkiye demektir diyen Erdoğan, “Kocaeli’de sıkıntı varsa Türkiye’nin her yerinde sıkıntı vardır. Kocaeli büyüyorsa, değişiyorsa, ülkenin diğer yerlerinde de işler yolundadır” ifadelerini kullandı. Selin BECER- Ekin EKEN