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Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi

Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Adnan - Hemen okulla ilişiği kesilip islah evine kapatilsin. Bunlarin topluma gram faydasi olmaz. Boşuna masraf

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:52
01

İzmit41 - acilen ıslahevine kapatılması okuldan uzaklaştırılması konusunda gerekeni yapsın devletimiz.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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