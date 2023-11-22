Körfez'de kadın cinayeti!
Körfez ilçesinde 28 yaşındaki kadın, dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü.
Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) eski eşi tarafından tabanca ile başından vuruldu. Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak. Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
22 Kas 2023 - 13:30 - Asayiş
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kefkenli Arslan - Biri yemek yediği yeri söylemiş ki eliyle koymuş gibi bulmuş kadını onu da araştırmakta fayda var resmen hedef göstermiş şeref yoksununa
Neoplayn - Nesime, erdoğan kadar başına taş düşsün
nesime - sadece kocaeli de günde 2 kadın öldürülüyor siz hiç erdoğan ailesinden birisinin '' kadınları öldürmeyin '' dediğini duydunuz mu ?
Kartepe li - Benim ömrüm senin olsun bir kul hakkı bilen cenabı Allah c.c konuşan kul nasip etti...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.