- G:

Körfez'de kadın cinayeti!

Körfez ilçesinde 28 yaşındaki kadın, dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) eski eşi tarafından tabanca ile başından vuruldu. Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak. Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# sağlık, soruşturma, Kadın

22 Kas 2023 - 13:30 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.913.528 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Kefkenli Arslan - Biri yemek yediği yeri söylemiş ki eliyle koymuş gibi bulmuş kadını onu da araştırmakta fayda var resmen hedef göstermiş şeref yoksununa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 15:37
01

nesime - sadece kocaeli de günde 2 kadın öldürülüyor siz hiç erdoğan ailesinden birisinin '' kadınları öldürmeyin '' dediğini duydunuz mu ?

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 22 Kasım 14:43
02

Kartepe li - @nesime 01 nolu yoruma cevabı: Benim ömrüm senin olsun bir kul hakkı bilen cenabı Allah c.c konuşan kul nasip etti...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 15:08
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ABONE BAĞLANTI SETİ VE PDK KELEPÇE SATIN ALINACAK mask
ABONE BAĞLANTI SETİ VE PDK KELEPÇE SATIN ALINACAK
12 AY İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI mask
12 AY İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARI (KO-MEK) MODA TASARIM BRANŞ KURSLARI DİKİM KESİM ATÖLYESİ İÇİN BİLGİSAYAR ALIM İLANI mask
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ KURSLARI (KO-MEK) MODA TASARIM BRANŞ KURSLARI DİKİM KESİM ATÖLYESİ İÇİN BİLGİSAYAR ALIM İLANI
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI mask
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
Körfez'de kadın cinayeti! mask
Körfez'de kadın cinayeti!
Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi mask
Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi
Başkan Koyun'dan Fenerbahçe açıklaması! mask
Başkan Koyun'dan Fenerbahçe açıklaması!
Sağlam, futbol gündemini değerlendirdi: Odağımız transfer değil mask
Sağlam, futbol gündemini değerlendirdi: Odağımız transfer değil
Kocaeli'de 4 milyonluk vurgun! mask
Kocaeli'de 4 milyonluk vurgun!
Tatlıcı dükkanının girişinde başından vuruldu mask
Tatlıcı dükkanının girişinde başından vuruldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL