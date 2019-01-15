Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tarafından, CHP ve İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Serdar Kaman olduğu açıklanmıştı. Kaman’ın ismi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından haftalık olağan grup toplantısı da resmen açıklandı. Ankara'da partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Akşener, bazı belediye başkanlarının yanı sıra Kaman'ın da ismini açıkladı. Akşener, Kaman ile kürsüde birlikte poz verirken, Kaman'a başarılar diledi. Öte yandan yaklaşık 174 parti mensubu Kaman’a destek için Ankara’ya gitti. Selin BECER
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - chp ve iyip oyları yetmeyebilir diğer partiler ile de görüşülüp destekleri alınmalı
Spartacus - 70 kisi yönetemedi diyerek görevden alınan bu şahsi 2 milyonluk kocaeli şehrine aday göstermek bu kent insanına hakarettir
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