Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız tarafından, CHP ve İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Serdar Kaman olduğu açıklanmıştı. Kaman’ın ismi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından haftalık olağan grup toplantısı da resmen açıklandı. Ankara'da partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Akşener, bazı belediye başkanlarının yanı sıra Kaman'ın da ismini açıkladı. Akşener, Kaman ile kürsüde birlikte poz verirken, Kaman'a başarılar diledi. Öte yandan yaklaşık 174 parti mensubu Kaman’a destek için Ankara’ya gitti. Selin BECER