Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi Çamçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Fitozoğlu’na ait ahşap evin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin çatısını sardı. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin geldiği yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri çıkan yangın hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz