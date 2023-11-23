- G:

Eski eşi tarafından katledilen Ajda'ya acı veda

Körfez ilçesinde dönerci dükkanında yemek yediği sırada eski eşi tarafından öldürülen Ajda Yatar, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. "28 yaşındaydı benim kız kardeşim. Gün yüzü görmedi" diyen Ajda'nın acılı abisi, "Belki ilk defa bir yerde kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyordu. Hayatında ilk defa. Bunu da o şahıs son yemeği yaptı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan zanlı Vahyettin P.'nin hala yakalanamadığı bildirildi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar'ın 10 yıl önce evlendiği, yaklaşık 1 ay önce de boşandığı öğrenildi.

"Kız kardeşimi sürekli takip etti"
Şiddetli geçimsizlikten dolayı kardeşinin yaklaşık 11 ay önce baba evine geldiğini söyleyen abi Aydoğan Yatar (32), "Çocuklar olduğu için aracı olduk. Kız kardeşimi kendi isteğiyle gönderdik. Daha fazla dayanamayacağını söyleyerek kadın sığınma evine gitti. Bizde gidip oradan aldık, eve getirdik. 11 aydır bizimle birlikte yaşıyordu. Bu şahıs sürekli kız kardeşimi, beni, babamı hepimizi tehdit ederek, 'Size şöyle yapacağım, böyle yapacağım' diyerek bizi tehdit ediyordu. Bu olayın olacağı belliydi. Uzaklaştırma ve aynı zamanda koruma talebi bulunduk. Defalarca uzaklaştırma cezasi olmasına rağmen buraya her zaman geldi. Elini kolunu sallaya sallaya geldi. Kız kardeşimi sürekli takip etti. Tasarlayarak, birilerini devreye sokarak bunu yaptı. Bu kişi kız kardeşimin gittiği her yerden haberdardı. Bunu tasarladı" dedi.

"Deniz yoluyla yurt dışına da kaçabilir"
Olay günü zanlının yine kız kardeşini takip ettiğini söyleyen Yatar, "Dün de kız kardeşimi takip etti. Kız kardeşim bir iş görüşmesi için sınava girecekti. Kız arkadaşıyla birlikte dönercide yemek yerken elini kolunu sallayarak, silahla girip, kız kardeşimi 4 yerinden, başından vurup, elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitti. 24 saat olmasına rağmen bu şahıs hala yakalanamadı. Bu şahıs zaten kaçakçılık yapan biri. Deniz yoluyla yurt dışına da kaçabilir. Bizim korkumuz bu yönde" diye konuştu.

"Hayatında ilk defa bir yerde kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyordu"
Katilin bir an önce bulunmasını isteyen Aydoğan Yatar, "Madem kız kardeşimi koruyamadınız bu katili bulun. 24 saat dolu, bu adam elini kolunu sallaya sallaya Körfez gibi bir yerde binlerce insanın olduğu, kameranın olduğu, polislerin kol gezdiği bir yerden kaçıp gitti. Polisler '2 saat verin yakalayacağız' dediler. Benim söylemek istediğim şu, kız kardeşim ilk değil ama son olsun. 28 yaşındaydı benim kız kardeşim. Gün yüzü görmedi. Belki ilk defa bir yerde kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyordu. Hayatında ilk defa. Bunu da bu şahıs son yemeği yaptı. Tüm ailesiyle bunu tasarlayarak, vahşice yaptı. Tamamen tasarlayarak kız kardeşimi katlettiler. Güpegündüz caddenin ortasında. Polis karakolu 500 metre ileride. Bu adam vurduktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidiyor. Burası dağ başı mı? Yarın başka Ajdalar ölecek. Bu adamı yakalayın. Yapamayacaklarsa biz yapalım. Yakalasınlar" ifadelerini kullandı.
3 çocuk annesi genç kadının cenazesi, Yukarı Hereke Emin Cami'de kılınan namazın ardından Yükarı Hereke Mezarlığında defnedildi. Cenazede acılı baba Haydar Yatar gözyaşlarına boğuldu. Ajda Yatar'ın ailesi, yakınları tarafından teskin edildi.

# tespit, sağlık, Kadın

23 Kas 2023 - 14:12 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.934.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KARTEPE HÜKÜMET KONAĞI VRF TESİSATI REVİZYONU KAPSAMINDA VRF DIŞ ÜNİTE 22 HP, VRF DIŞ ÜNİTE 24 HP, GAZ ŞARJI VE VRF KLİMA İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK EXPANSİON ALIMI İŞİ mask
KARTEPE HÜKÜMET KONAĞI VRF TESİSATI REVİZYONU KAPSAMINDA VRF DIŞ ÜNİTE 22 HP, VRF DIŞ ÜNİTE 24 HP, GAZ ŞARJI VE VRF KLİMA İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK EXPANSİON ALIMI İŞİ
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANI mask
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANI
ABONE BAĞLANTI SETİ VE PDK KELEPÇE SATIN ALINACAK mask
ABONE BAĞLANTI SETİ VE PDK KELEPÇE SATIN ALINACAK
12 AY İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI mask
12 AY İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI
Aile katliamında ölen anne ile oğlu toprağa verildi mask
Aile katliamında ölen anne ile oğlu toprağa verildi
Eski eşi tarafından katledilen Ajda'ya acı veda mask
Eski eşi tarafından katledilen Ajda'ya acı veda
Körfez'de kadın cinayeti! mask
Körfez'de kadın cinayeti!
Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi mask
Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi
Başkan Koyun'dan Fenerbahçe açıklaması! mask
Başkan Koyun'dan Fenerbahçe açıklaması!
Sağlam, futbol gündemini değerlendirdi: Odağımız transfer değil mask
Sağlam, futbol gündemini değerlendirdi: Odağımız transfer değil

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL