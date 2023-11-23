Eski eşi tarafından katledilen Ajda'ya acı veda

Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan zanlı Vahyettin P.'nin hala yakalanamadığı bildirildi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar'ın 10 yıl önce evlendiği, yaklaşık 1 ay önce de boşandığı öğrenildi.

"Kız kardeşimi sürekli takip etti"

Şiddetli geçimsizlikten dolayı kardeşinin yaklaşık 11 ay önce baba evine geldiğini söyleyen abi Aydoğan Yatar (32), "Çocuklar olduğu için aracı olduk. Kız kardeşimi kendi isteğiyle gönderdik. Daha fazla dayanamayacağını söyleyerek kadın sığınma evine gitti. Bizde gidip oradan aldık, eve getirdik. 11 aydır bizimle birlikte yaşıyordu. Bu şahıs sürekli kız kardeşimi, beni, babamı hepimizi tehdit ederek, 'Size şöyle yapacağım, böyle yapacağım' diyerek bizi tehdit ediyordu. Bu olayın olacağı belliydi. Uzaklaştırma ve aynı zamanda koruma talebi bulunduk. Defalarca uzaklaştırma cezasi olmasına rağmen buraya her zaman geldi. Elini kolunu sallaya sallaya geldi. Kız kardeşimi sürekli takip etti. Tasarlayarak, birilerini devreye sokarak bunu yaptı. Bu kişi kız kardeşimin gittiği her yerden haberdardı. Bunu tasarladı" dedi.

"Deniz yoluyla yurt dışına da kaçabilir"

Olay günü zanlının yine kız kardeşini takip ettiğini söyleyen Yatar, "Dün de kız kardeşimi takip etti. Kız kardeşim bir iş görüşmesi için sınava girecekti. Kız arkadaşıyla birlikte dönercide yemek yerken elini kolunu sallayarak, silahla girip, kız kardeşimi 4 yerinden, başından vurup, elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitti. 24 saat olmasına rağmen bu şahıs hala yakalanamadı. Bu şahıs zaten kaçakçılık yapan biri. Deniz yoluyla yurt dışına da kaçabilir. Bizim korkumuz bu yönde" diye konuştu.

"Hayatında ilk defa bir yerde kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyordu"

Katilin bir an önce bulunmasını isteyen Aydoğan Yatar, "Madem kız kardeşimi koruyamadınız bu katili bulun. 24 saat dolu, bu adam elini kolunu sallaya sallaya Körfez gibi bir yerde binlerce insanın olduğu, kameranın olduğu, polislerin kol gezdiği bir yerden kaçıp gitti. Polisler '2 saat verin yakalayacağız' dediler. Benim söylemek istediğim şu, kız kardeşim ilk değil ama son olsun. 28 yaşındaydı benim kız kardeşim. Gün yüzü görmedi. Belki ilk defa bir yerde kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyordu. Hayatında ilk defa. Bunu da bu şahıs son yemeği yaptı. Tüm ailesiyle bunu tasarlayarak, vahşice yaptı. Tamamen tasarlayarak kız kardeşimi katlettiler. Güpegündüz caddenin ortasında. Polis karakolu 500 metre ileride. Bu adam vurduktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidiyor. Burası dağ başı mı? Yarın başka Ajdalar ölecek. Bu adamı yakalayın. Yapamayacaklarsa biz yapalım. Yakalasınlar" ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi genç kadının cenazesi, Yukarı Hereke Emin Cami'de kılınan namazın ardından Yükarı Hereke Mezarlığında defnedildi. Cenazede acılı baba Haydar Yatar gözyaşlarına boğuldu. Ajda Yatar'ın ailesi, yakınları tarafından teskin edildi.