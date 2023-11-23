Aile katliamında ölen anne ile oğlu toprağa verildi

Çayırova ilçesinde geçen salı günü aile içinde çıkan tartışma katliam ile sonuçlanmıştı. Bahri Göksu (58), bir süredir oğlunun yanında kalan boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu’nun yanına giderek tartışmaya başlamış, tartışmaya çiftin oğulları Salih Göksu (32) dahil olmuştu. Öfkelenen Bahri Göksu, tabanca ile eşine ve oğluna ateş etmişti. Eşi olay yerinde vefat etmiş, yaralı oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bahri Göksu, olaydan yerinden kaçmış aynı tabanca ile intihar etmişti.

Anne ve oğulun cenazeleri memleketleri Sinop’a getirildi. Sinop’un Erfelek ilçesi Soğucalı köyündeki evlerinin önünde cenazeler için öğle namazını müteakip helallik alındı. Ardından, tabutlar omuzlanarak cenazeler köy mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verildi.

Bahri Göksu’nun cenazesi aile yakınları tarafından kabul edilmediği için, cenazenin Kocaeli’de bırakıldığı öğrenildi.