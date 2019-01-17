AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kartepe Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Selahattin Aktop, sohbet esnasında Kartepe Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeleri ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i eleştiren CHP’li vatandaş Ünal Görmüş’ün üzerine yürümek istedi.
ELİNE SANDALYEYİ ALDI VE...
Ünal Görmüş’ün Kartepe Belediyesi ile ilgili eleştirileri sonrası Aktop, "Burası yeri değil burada belediyeyi eleştiremezsin" diyerek Görmüş’ü susturmaya çalıştı. Görmüş hala eleştirilerine devam edince, AKP’li meclis üyesi Aktop, eline aldığı sandalye ile Görmüş’ün üzerine yürümek istedi.Selin BECER
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Yorumlar
(3 )
Paşalı - bunlar pohpohlanmaya alışmış eleştiriye açık ve alışık değiller...bunlar kaybedecek olmanın telaşı ve paniğidir.
vatandaş - cin olmadan adam çarpıyor. hiç tahammülleri yok. öyle bir duruma gelmişlerki. vatandaşın eleştirisi bile batıyor. bu tür kişileri meclis üyesi yaparsan olacağı budur.
Erolgil - Bu akp liler şımardıkça dur diyen olmayacak mı hiç
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