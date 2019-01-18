"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yeni bir dosya açıldı. 1.5 yıl önce İstanbul’daki evinden Kocaeli’ye gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nezahat Oral'a o günden beri ulaşılamıyor. Programa katılan anne Sebahat hanım, 4 çocuk annesi kızının bulunması için herkesten yardım istedi.

"GENELEVLERDE ARAYIN"

Nezahat Oral'ın kaybolmasıyla ilgili ailesi, Nezahat Oral’ın eski eşinden şüpheleniyor. Yayına bağlanan Nezahat Oral’in kızı Neşe hanım, annesinin babası Emin bey tarafından kaçırıldığını düşündüğünü öne sürdü. Annesiyle kaybolma olayından sonra bir kaç kez telefonla görüştüğünü belirten acılı evlat, "Babam silah zoru ile Samsun'a götürdü. Annemin telefonlarına birkaç kez ulaşabildim ancak sonrasında kesildi. Annem son olarak eşinin yanında olduğunu söyledi. Babam da; 'Onu genelevlerde arayın' dedi" şeklinde konuştu.

ABLASI, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Annesinin battaniyenin altından gizlice konuştuğunu söyleyen Neşe Hanım, o günden sonra bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi. Nezahat Oral’ın ablası Gülhan

Demirci ise kız kardeşinden bir buçuk senedir hiçbir haber alamadıklarını ve kardeşinin öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

EVDE KAN İZLERİ BULUNMUŞ

Müge Anlı’nın programında Nezahat Oral’ın öldüğüne dair ipuçları bulunduğu açıklandı. Alınan bilgiye göre, Nezahat Oral’ın eski kocası Emin beyin evinde yapılan aramalarda polis kan izlerine rastlanmış. Cinayet Büro amirlerinin ise kan örneği alıp incelemeye verdikleri paylaşıldı. Eski eş Emin beyin 15 Ocak 2019 tarihinde gece saatlerinde cinayet büro ekipleri tarafından Samsun’da gözaltına alındığını da belirtildi.