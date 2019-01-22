İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti

41 Burda AVM, ünlü pop sanatçısı İrem Derici konseri ve kampanya programıyla ile birlikte 3. yaşını kutladı. Sevilen parçalarını İzmitli hayranları ile birlikte seslendiren İrem Derici, sahnede 41 Burda AVM’nin 3. yıl pastasını kesti. Sahneye ilk olarak Dantel şarkısı ile çıkan İrem Derici’ye hayranları da sık sık eşlik etti. Büyük bir coşkunun hakim olduğu konserde, İrem Derici hayranları yağmurlu havaya rağmen ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı.

SEVGİLİSİ DANS ETTİ

İrem Derici'yi hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi. İrem Derici, son dönemlerde çok sık gündeme gelen kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile sahneye çıktı. Derici şarkılarını seslendirirken Ataberk Özdene yanında bulunan 3 dansçıyla beraber dans ederek sevgilisine eşlik etti. Selin BECER