Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi

Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan S.K. adlı kadın sabah saatlerinde uyandığında evde bir gaz kokusu hissetti. Gaz kokusunun ardından kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma ve Körfez Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.