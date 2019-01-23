Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan S.K. adlı kadın sabah saatlerinde uyandığında evde bir gaz kokusu hissetti. Gaz kokusunun ardından kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma ve Körfez Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz