Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:19 TSİ

Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi

Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan S.K. adlı kadın sabah saatlerinde uyandığında evde bir gaz kokusu hissetti. Gaz kokusunun ardından kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma ve Körfez Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında! mask
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi mask
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL