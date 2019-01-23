Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!

Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık’ta ikamet ettiği öğrenilen Hızır Kurt isimli şahıs, öğlen saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otopark alanına gelerek Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamının bulunduğu odanın camını nişan aldıktan sonra 5 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Kurt’u ikna ederek silahını bırakmasını sağladıktan sonra gözaltına aldı.

3 senedir iş için geliyormuş

Başiskele Yuvacık’ta ikamet eden evli ve 3 çocuk babası olan Hızır Kurt’un 3 senedir iş aradığı ve zaman zaman iş istemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geldiği öğrenildi. Olay esnasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ise bir toplantı için İstanbul’da bulunduğu öğrenilirken açılan ateş sonucu sekreterinin ofisinin camının kırıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hızır Kurt, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

Ateş edilen Büyükşehir binasının kırılan camı..