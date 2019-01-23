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Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!

İzmit ilçesi Yeni Cuma Parkı içinde Birol K. isimli bir kişi Sebahattin E. tarafından silahla vuruldu. Silahla vurulan şahıs parkta bulunan bir bankın üzerine yığılırken, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı şahsı ve bayılan kadını hastaneye kaldırdı. Vuralan Birol K'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan Birol K'yi vuran şahıs Sebahattin E. yakalanarak emniyet mdürülüğünde gözaltına alındı. Nuri AKÇAHARMAN

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