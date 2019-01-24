Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yemen'in neredeyse bütün bölgelerine ulaştıklarını, ulaşmaya da devam ettiklerini söyledi. Altan, Kocaeli'de katıldığı 1. Genç İyilik Bölge Kadınlar Buluşması'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150. yılını idrak eden kurumun Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirtti. Dünyanın 12 noktasında delegasyonları bulunduğunu ifade eden Altan, doğuda en uzak delegasyonlarının Bangladeş, batıda da Bosna Hersek olduğunu dile getirdi. Altan, bir yandan Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara, bir yandan da Bosna Hersek'te ülkesinden çıkmak zorunda kalan muhacirlere yardım ettiklerini ifade ederek, "Ülkemizdeki mağdurlara ve fakirlere yardım ediyoruz. Bunların yapılabilmesi için bağışçılarımızın yüksek desteğine ihtiyacımız var. Bağışçılarımız sürekli olarak kendisine bir şey alırken bir mağdurun ve yoksulun payını da kenara koymalı, onu Türk Kızılay'a ulaştırarak yardımın mağdur ve yoksula ulaşmasını temin etmeli." diye konuştu.

"Yemen'de ihtiyaç çok büyük"

Yemen'in içinden çıkılamaz bir hale getirildiğini anlatan Altan, orada ciddi bir insani dram olduğunu bildirdi. Altan, ülkede 22 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Acil müdahale edilmesi gereken 17 milyon insan var. Kızılay'ın 2 yıldır Yemen'de ofisi var, Aden'de ofisi var. Aden merkezli olarak Yemen'in bütün bölgelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O merkezden gerek gıda gerek sağlık malzemesi yardımlarını ulaştırabildiğimiz yere kadar ulaştırıyoruz. Ayrıca yaşlıların huzurevi gibi barınma yerlerinin tadilatını yaptık." ifadesini kullandı.

Çocuklar için beslenme programı başlattıklarını belirten Altan, şöyle konuştu:

"İhtiyaç çok büyük. 22 milyon insan günde yarım dolar yese 11 milyon dolar yapar. Bu ayda 330 milyon dolar yapar, yılda ise hesabını siz yapın. Bir an önce temennimiz oradaki kaos ve karışıklık bitsin. Yemen eskiden olduğu gibi mutlu, müreffeh bir Yemen haline dönsün. Bu esnada da biz yine düşenin yanında olacağız. Onun mağduriyetini giderebilmek için bağışçılarımızın desteğiyle gayret sarf edeceğiz. Bağışçılarımız hatırladıkça 2868'e SMS atabilirler. Ayrıca bankalara bağışlar yapabilirler. Böylece biz orada daha çok insana yardım ulaştırır ve insanların açlık dolayısıyla hastalanmasını ve ölmesini bir nebze engellemiş olabiliriz." Altan, Yemen'de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğüne işaret etti. "Yemen'in neredeyse bütün bölgelerine ulaştık, milyonlarca insana ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz." diyen Altan, bazen aşırı çatışmalar nedeniyle bir müddet durmak zorunda kaldıkları anlar olduğunu, o zaman da yerel partnerlerle bu yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.