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Türkiye'yi karış karış geziyor

Aslen Ankaralı bir ailenin tek çocuğu olan Kübra Asdemir, yaklaşık iki yıldır başlattığı otostop macerasıyla Türkiye'nin dört bir köşesini araçlara otostop yaparak geziyor. Son olarak Ordu'nun Ünye ilçesine otostopla gelen Kübra Asdemir, "Yaklaşık iki yıldır ailemin de izniyle Türkiye'nin her köşesini dolaşıyorum. En büyük hayalim ise yurt dışına çıkmak" dedi.

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