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Türkiye'yi karış karış geziyor
Aslen Ankaralı bir ailenin tek çocuğu olan Kübra Asdemir, yaklaşık iki yıldır başlattığı otostop macerasıyla Türkiye'nin dört bir köşesini araçlara otostop yaparak geziyor. Son olarak Ordu'nun Ünye ilçesine otostopla gelen Kübra Asdemir, "Yaklaşık iki yıldır ailemin de izniyle Türkiye'nin her köşesini dolaşıyorum. En büyük hayalim ise yurt dışına çıkmak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz