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Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor

Manisa’da sıra bekleyen müşterileri için ilginç çözümler üreten berber, salonuna aldığı langırt ve oyun konsolu ile müşterilerinin ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.

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