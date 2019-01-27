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Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Manisa’da sıra bekleyen müşterileri için ilginç çözümler üreten berber, salonuna aldığı langırt ve oyun konsolu ile müşterilerinin ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz