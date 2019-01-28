Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı

Diyarbakır’da tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan ve gittiği merkezlerde kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedaviyle 7 yıl sonra hamile kaldı.