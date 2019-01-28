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Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Diyarbakır’da tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan ve gittiği merkezlerde kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedaviyle 7 yıl sonra hamile kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz