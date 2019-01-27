Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi

Derince Harmantarla-Umuttepe seferini yapan halk otobüsüne İzmit’ten annesiyle birlikte binen 12 yaşındaki Rümeysa A., rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Diğer yolcular rahatsızlanan Rümeysa’ya müdahale ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. bünyesindeki halk otobüsü şoförü Engin Bekçi ise otobüsü durdurarak durumu anlamaya çalıştı. Çocuğun baygın yattığını gören Engin Bekçi, durakları es geçerek rahatsızlanan Rümyesa’yı Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne kadar götürdü. UlaşımPark’da görevli ekipler de Rümeysa A.’nın sağlık durumunu öğrenmek için Kocaeli Devlet Hastanesine geldi. Hastanede sağlık ekipleri ile yapılan görüşmede Rümeysa A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rümeysa A.’nın babası Engin A. ile de irtibata geçen görevliler, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.



“Otobüsü direkt hastaneye sürdüm”

Küçük çocuğu hastaneye yetiştirerek insanlık görevini yaptığını ifade eden Engin Bekçi, "Arkadan bir yolcu genç bir kızın rahatsızlandığını söyledi. İlk önce olayı anlamak için otobüsün arka tarafına geçtim. Baygın kızı görünce hiç düşünmeden beklemeden otobüsü direkt hastaneye sürdüm” dedi.

Otobüs sürücüleri olarak bu tür konularda hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Bekçi, “Yolcumu Devlet Hastanesinin acil servisine bıraktım. İnsanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Kendisine buradan da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tüm şoför arkadaşları da bu şekilde olaylarla karşılaştıklarında daha hassas olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, küçük kızın fenalaşması sonrasında otobüste yaşanan panik üzerine sürücünün koltuğunu bırakarak fenalaşan kızın yanına geldiği görülüyor. Küçük kızın fenalaştığını gören sürücü, tekrar direksiyona geçerek küçük kızı hastaneye götürüyor. Hastanenin önünde duran sürücü, fenalaşan kızı ve annesinin araçtan inerek hastaneye götürülmelerini sağlıyor