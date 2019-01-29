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71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Zonguldak'ta bir bankadan emekli olduktan sonra 33 yıl boyunca atletizmle uğraşan 71 yaşındaki Erdoğan Dilek, şampiyonlukları ve azmiyle gençlere adeta taş çıkartıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz