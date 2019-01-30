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Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla Tersanesi’nde Hong Kong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammed Ali Yılmaz'ın, bir yıl önce Tebriyaz Yılmaz ile dünya evine girdikten sonra tersanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Cenaze törenine talihsiz işçinin baba Tuncay, anne Gülbeden Yılmaz, eşi Tebriyaz Yılmaz ile  yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Diliskelesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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