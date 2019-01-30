Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
Tuzla Tersanesi’nde Hong Kong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammed Ali Yılmaz'ın, bir yıl önce Tebriyaz Yılmaz ile dünya evine girdikten sonra tersanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Cenaze törenine talihsiz işçinin baba Tuncay, anne Gülbeden Yılmaz, eşi Tebriyaz Yılmaz ile yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Diliskelesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz