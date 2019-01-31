DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

Kocaeli’de DEAŞ’ın infaz timinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklu sanık Fehed El Saccir, yargılandığı davada telefonunda çıkan fotoğraflar için ilginç bir savunmaya yaptı. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 aydır Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Saccir’ın yargılandığı davanın duruşmasına Kocaeli 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya katılarak tercüman eşliğinde savunma yapan Saccir, Özgür Suriye Ordusunda görev yaptığını söyleyerek DEAŞ infaz timinde olduğu suçlamalarını kabul etmedi. Telefonundan çıkan kesik baş tuttuğu fotoğraflardaki başları kendisinin kesmediğini söyleyen Saccir, kesik başların bombalama sırasında ölenlere ait olduğunu iddia etti.

Tanık mahkemede ifadesini değiştirdi

Davada tanık olarak dinlenen ve sanık hakkında bildiklerini anlatan S.H. jandarmaya verdiği ilk ifadesinde sanık Fehed El Saccir’in DEAŞ’ta 3 yıl savaşçı olarak görev yaptığını söylemlerinin yanlış tercüme edildiğini söyledi. Saccir'in ÖSO'da görev yaptığını belirten S.H., "Fehed benim köylüm, önceden Özgür Suriye Ordusu’ndaydı. DEAŞ köyümüze girdikten 15 gün sonra ben Türkiye’ye geldim. Bölgeye DEAŞ geldikten sonra Fehed’in bu gruplarla herhangi bir şekilde irtibat kurup kurmadığını bilmiyorum. Sonrasında kendisini Kocaeli’nde Sanayi Bölgesi’nde tesadüfen gördüm. Ben ilk ifademde kendimle ilgili vermiştim. Bölgede kaldığım 15 gün süre boyunca sanık DEAŞ üyeleriyle birlikte değildi. Ben ayrıldıktan sonra girip girmediğini bilmiyorum. Ben ifademde sanığın benden sonra 3 yıl daha bölgede kaldığını ve 3 yıl sonra Türkiye’ye geldiğini söyledim. Beyanım yanlış anlaşılmış. DEAŞ içerisinde 3 yıl savaştığını söylemedim. Sanığın Muhammed adında bir kardeşi vardı, DEAŞ bölgeye girmeden önce öldürülmüştü” dedi.

Kesik başlar bombalamada ölenlere ait

Mahkeme heyeti tarafından sanık Fehed El Saccir’e cep telefonunda görülen, elinde kesik baş tutarken çekilmiş fotoğrafı gösterildi. Fehed El Saccir fotoğrafı inceleyerek kendisi olduğunu kabul etti. Saccir, “Fotoğrafta görülen bu kişi benim. Bu fotoğraftaki kesik baş DEAŞ girmeden önce hava saldırısında ölen insanların. Bombardıman sırasında insanların başı uçmuş, bizde bunları millet tanısın diye daha doğrusu ölen kişinin kim olduğunu akrabaları görsün bilsin diye gömmeden önce resimlerini çektik, bu kişi Edas yanlısı asker kişilerdendir” diye konuştu.

Mahkeme suçun sabit olduğunu belirledi

Savunmaların ardından açıklanan mütalaada,sanığın soruşturma sırasında alınan ifadesine ve soruşturma kapsamında avukat huzurunda ifadeleri alınan tanıkların ifadelerine göre birbirleriyle uyumlu ve dosyadaki bilgi ve belgelerle uyuştuğundan sanığın DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğunun sabit olduğu, etkin pişmanlık kapsamında teşhislerde bulunan sanığın mahkeme huzurunda ifadelerini kabul etmemesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacağı anlaşıldığı belirlenerek cezalandırılmasını talep etti. Saccir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmesi kararıyla davayı ileri bir tarihe erteledi.