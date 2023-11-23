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İstinat duvarı çöktü: 4 bina mühürlendi, 83 kişi tahliye edildi

İzmit ilçesinde bir binanın istinat duvarı bitişiğindeki inşaat temeli ve yağmurla kayganlaşan toprak sebebiyle çöktü. Çökme sebebiyle sokakta göçük oluşurken, riskli 4 bina mühürlendi, 83 kişi ise tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Serdar Mahallesi Buğday Sokak’ta ilk olay 11 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı 14 dairenin bulunduğu binanı istinat duvarı inşaat temeli çalışmaları ve yağış sebebiyle çöktü. İstinat duvarının yanı sıra Buğday Sokak’ın da bir kısmında göçük oluştu. İhbarda bulunulması üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin neticesinde 14 daireli bina boşaltıldı. Binada ikamet eden 41 kişiden 7'si belediyenin misafirhanesine diğerleri ise akrabalarının yanına yerleştirildi.

Yine çökme meydana geldi
İstinat duvarı inşaat firması tarafından 3 gün içinde onarıldı. Ekiplerce yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluk saptanmaması üzerine 41 kişi evlerine döndü. Bölgedeki toprak kaymaları ise aralıklarla 13 gün boyunca devam etti. Toprak kaymalarının artmasıyla istinat duvarında ve sokakta ikinci kez çökmeler meydana geldi. Göçüğün giderek büyümesi, Buğday Sokak'ın da kullanıma kapanmasıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından 14 katlı binada da dahil olmak üzere 4 bina mühürlendi. İlk çökmede tahliye edilen kişilerin de aralarında olduğu 83 kişi evlerinden çıkarıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine kalabilecekleri kaydedildi. Öte yandan olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.

"AFAD ile görüştük 4 bina mühürlenecek, 83 kişi evlerinde dışarıya çıkacaklar"
Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, "16 gün önce çalışma esnasında duvarda bir çökme oldu. Onunla ilgili gerekli tedbirler alındı fakat 1 gün sonra gece 23.00'da vatandaşlar bizi arayıp büyük bir gürültü ile uyandıklarını söylediler. Binanın istinat duvarı çöktü, toprağın yumuşak olması sebebiyle o akşam AFAD ve belediye ekiplerine haber verdik, anında geldiler. Tehlike nedeniyle binada bulunan 41 kişi tahliye edildi. Bina müdürdendi. 3 gün içinde bir çalışma yapıldı. Müteahhit duvarı bitirdi. İzmit Belediyesi ekipleri uygunluk verdikleri için binayı açtılar. İnsanlar evlerine geçti ama şuanda gördüğünüz şekilde yolda bir kayma var. 2 gündür yağmurla birlikte yol kayma yapıyor, arkadaki 4 bina tehlikede. AFAD ile görüştük 4 bina mühürlenecek, 83 kişi evlerinde dışarıya çıkacaklar. Gitmek isteyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine istemeyenleri otele yerleştireceğiz, mağduriyetleri karşılanacak" diye konuştu.

"1999 depreminde yeğenimi kucağımda kaybettim"
Bina sakinlerinden Bülent Şengün, "İlk kazmaya başladıklarında 1 metre kadar yer çöktü. Baktılar ‘önemli değil’ dediler, sonrasında biraz daha çöktü. Cumartesi günüydü ayın 11’iydi gece saat 23.00 civarı büyük bir gürültü ile bizim istinat duvarımız çöktü bu sefer. AFAD ‘Binayı tahliye edeceksiniz’ dedi. 1 hafta eve giremedik. Hiçbir çalışma yok, yağmurlar başladı bu kez komple çöktü. 1999 depreminde yeğenimi kucağımda kaybettim, göçükten çıkardım kucağımda kaybettim. Psikolojik ilaçlar kullanıyorum, bu olayı görüyorum psikolojim yine bozuldu. İlaçların dozunu artıracağım" şeklinde konuştu.

# oldu, büyük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

23 Kas 2023 - 18:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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