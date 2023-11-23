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Eski eşini tabanca ile vurarak öldüren kocanın kaçışı kamerada

Körfez ilçesinde dönerci dükkanında yemek yiyen eski eşini tabanca ile vurarak öldüren zanlının, olaydan sonraki kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan zanlı Vahyettin P.'nin hala yakalanamadığı bildirildi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar'ın 10 yıl önce evlendiği, yaklaşık 1 ay önce de boşandığı öğrenildi.

Öte yandan, olaydan önce zanlının dönerci dükkanına yürüdüğü ve eski eşini öldürdükten sonraki kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
# Kadın, tespit, sağlık

23 Kas 2023 - 19:00 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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