Gökyüzüne bakanlar şaşkına döndü
Kartepe ilçesinde dün gece saatlerinde patlayan trafo adeta gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzündeki parlamayı gören vatandaşlar ise o anları anlattı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafoda çıkan yangın söndürüldü. Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.
Gökyüzündeki beyaz ışığı gören vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Tren garı tarafında gece 00.00 sıralarında trafo patlar şekilde ışık gördüm, yanıp sönüyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Etrafı da aydınlattı" dedi.
"Ne olduğunu anlayamadık"
Esnaf Mustafa Gündoğdu ise "Akşam geç saatlere kadar buralardaydık. İstasyon tarafında ışık oldu. Gökyüzünü de aydınlattı bu ışıklar. Ne olduğunu da anlayamadık. Sosyal medyada da paylaştı birçok insan. Bizde ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çözemedik. Trafo patlattığını söylediler ama gerçekten sıkıntılı bir durumdu, korktuk" diye konuştu.Evde olduğu sırada ışıkları gördüğünü ifade eden Erol Türker, "Ben ne olduğuna bakmak için pencereye çıktım. Yolda geçenlere sordum. Trafo patlattığını söylediler. Çok büyük aydınlatma oldu" şeklinde konuştu.
24 Kas 2023 - 11:26 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.