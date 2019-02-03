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Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesi Aslı Sokakta seyir halinde olan Salih İzbudak idaresindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile, arkasından gelen ve plakası alınamayan bir hafif ticari araç çarptı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 DH 4108 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki bir apartmana ait otoparka düştü. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil ise yanında bulunan park halindeki 34 SE 6493 plakalı bir başka otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki Salih İzbudak ile yanındaki Uğur Demir bahçeye düşerek motor kısmının üzerinde dik duran araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Şans eseri hafif yaralanan İzbudak, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otoparka düşen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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