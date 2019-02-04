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Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken, Marmaris’te bir vatandaş denize girdi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde denize giren deniz tutkunu mavi sularda kulaç attı. Montlarla sahilde yürüyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İçmeler yönünden gelen vatandaş körfezin mavi sularında yüzerek gözlerden kayboldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz