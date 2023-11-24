Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı

Akmeşe Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ege Resul Uğuray, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı. Okula gelen Ege Resul, Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Bir süre sonra Atatürk büstünde çiçek gören öğretmenler, çiçekleri kimin bıraktığını bulmak için güvenlik kamerasına baktı. Çocuğu bulan öğretmenler bu güzel davranışı sebebiyle öğrencilerle birlikte tebrik ederek, alkışladı.