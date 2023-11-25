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Devrilen ağacın altında kalmaktan milimle kurtuldu! İşte o anlar

İzmit'te otopark içerisinde bulunan ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında bulunan bir vatandaş milimle ağacın altında kalmaktan kurtulmasıyla felaketin eşiğinden dönüldü. Yola da devrilen ağaç elektrik direğini yıktı

Cihat Polat
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Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar yer yer ağaç devrilmesi olayları Kocaeli'de de meydana geldi. İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy sokakta üzerindeki bir otoparkta bulunan ağaç devrildi. Yola devrilen ağacın bir kısmı yola devrilirken sokak üzerinde bulunan elektrik direğini de devirdi.

FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ağacın bir kısmı ise otoparkın içine devrilirken felaketin eşiğinden dönüldü. Ağaç altında duran vatandaşın yanına düşerken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK TRAFİĞE KAPANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak yoldan kaldırıldı. Sokak yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı
# elektrik

25 Kas 2023 - 11:42 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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