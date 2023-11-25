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Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı. Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.
# Büyükşehir Belediyesi

25 Kas 2023 - 13:05 - Gündem

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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