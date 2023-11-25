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Köpek katliamında 4 tutuklama

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin hayvan barınağında görevli 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2’si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Sabah 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Burada savcılıkta ifade veren 5 kişiden, stajyer olarak olayın yaşandığı gün işe başlayan H.S. serbest kaldı. N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Şahıslar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanıp M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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25 Kas 2023 - 18:56 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli41 - yahya kaptan birisi köpek öldürmüştü o niye tutuklanmadı ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 20:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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