Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi!

Kocaelispor Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam ise rakip karşısında değil, zemin şartlarında zorlandıklarını ifade ederek, zor bir zemin karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sağlam, “Karşılaşma öncesi beklentimiz 3 puan almaktı ama biliyoruz ki karşımızda genç, koşan bir takım var. Zemin kontrollerinin iyi olmadığını söylediler. Futbol zevkini ve kontrollerini artırmaktadır ancak zemin nedeniyle bazı oyuncularımız sakatlık yaşadı. Saha niye sulanmadı bakımı yapılmadı bunu da sormak lazım. Oyunu hızlandırmak için zemin uygun olması lazım. Bu şartlar altında oynamaya çalıştık. İlk yarı iyi oynayamadık ama 2. yarı daha iyiydik. Pozisyonlar ürettik ve gol bulduk. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin puan kaybetmesi karşısında bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bundan sonra artık kalan 4 maçı da kayışız geçirmek isteriz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Giresunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.