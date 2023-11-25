Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi!
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kocaelispor Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam ise rakip karşısında değil, zemin şartlarında zorlandıklarını ifade ederek, zor bir zemin karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Sağlam, “Karşılaşma öncesi beklentimiz 3 puan almaktı ama biliyoruz ki karşımızda genç, koşan bir takım var. Zemin kontrollerinin iyi olmadığını söylediler. Futbol zevkini ve kontrollerini artırmaktadır ancak zemin nedeniyle bazı oyuncularımız sakatlık yaşadı. Saha niye sulanmadı bakımı yapılmadı bunu da sormak lazım. Oyunu hızlandırmak için zemin uygun olması lazım. Bu şartlar altında oynamaya çalıştık. İlk yarı iyi oynayamadık ama 2. yarı daha iyiydik. Pozisyonlar ürettik ve gol bulduk. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin puan kaybetmesi karşısında bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bundan sonra artık kalan 4 maçı da kayışız geçirmek isteriz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Giresunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.
25 Kas 2023 - 22:36 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmit - Adam sürekli ağlıyor...
Murat Bozayı - Defol git lan İzmitsiz. Neye ağlıyor sürekli? Boş.
Ll - sakarya atatürk stadındaki zemin berbat. 1 aya düzelmezse sıkıntılı bir durum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.