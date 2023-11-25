- G:

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi!

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam ise rakip karşısında değil, zemin şartlarında zorlandıklarını ifade ederek, zor bir zemin karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sağlam, “Karşılaşma öncesi beklentimiz 3 puan almaktı ama biliyoruz ki karşımızda genç, koşan bir takım var. Zemin kontrollerinin iyi olmadığını söylediler. Futbol zevkini ve kontrollerini artırmaktadır ancak zemin nedeniyle bazı oyuncularımız sakatlık yaşadı. Saha niye sulanmadı bakımı yapılmadı bunu da sormak lazım. Oyunu hızlandırmak için zemin uygun olması lazım. Bu şartlar altında oynamaya çalıştık. İlk yarı iyi oynayamadık ama 2. yarı daha iyiydik. Pozisyonlar ürettik ve gol bulduk. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin puan kaybetmesi karşısında bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bundan sonra artık kalan 4 maçı da kayışız geçirmek isteriz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Giresunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.
# Kocaelispor, zemin, eleştiri, Giresunspor, Ertuğrul Sağlam

25 Kas 2023 - 22:36 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.018.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Murat Bozayı - @İzmit 02 nolu yoruma cevabı: Defol git lan İzmitsiz. Neye ağlıyor sürekli? Boş.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 22:54
01

Ll - sakarya atatürk stadındaki zemin berbat. 1 aya düzelmezse sıkıntılı bir durum.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Kasım 22:44
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEMEK HİZMETİ ALINACAK mask
YEMEK HİZMETİ ALINACAK
TAZİYE İKRAMI VE TAZİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI mask
TAZİYE İKRAMI VE TAZİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI
TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ BİNALARINDA BULUNAN TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUMU VE BAKIMI mask
TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ BİNALARINDA BULUNAN TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUMU VE BAKIMI
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI mask
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI
Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi! mask
Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi!
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi! mask
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi!
Köpek katliamında 4 tutuklama mask
Köpek katliamında 4 tutuklama
Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı mask
Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
Fırtınada 7 balıkçı teknesi battı! Dalgalar 2 metreyi aştı! mask
Fırtınada 7 balıkçı teknesi battı! Dalgalar 2 metreyi aştı!
Devrilen ağacın altında kalmaktan milimle kurtuldu! İşte o anlar mask
Devrilen ağacın altında kalmaktan milimle kurtuldu! İşte o anlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL