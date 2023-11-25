- G:

Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi!

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Kocaelispor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, hakemleri eleştirerek,

“Kocaeli iyi ve güçlü bir takım. Kadromuz yetersiz ve tecrübesiz. Kocaelispor’un 3 futbolcusu bizim takımın tamamını değer durumda. Hakemi de kutluyorum. Verilen kararlar tartışılır. Yan hakemler kaldırılmalı, gerek yok bence. Nasıl olsa VAR karar veriyor, VAR varken yan hakemlere gerek yok, kaldırılsın. Maça gelecek olursak, zor bir maç oldu ligde kalması için şehrin ve hepimizin mücadele etmesi lazım. Bu konuda hepimize görevler düşüyor” dedi.
# oldu, Giresunspor, Kocaelispor, Maç, karar

25 Kas 2023 - 22:42 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.018.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEMEK HİZMETİ ALINACAK mask
YEMEK HİZMETİ ALINACAK
TAZİYE İKRAMI VE TAZİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI mask
TAZİYE İKRAMI VE TAZİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI
TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ BİNALARINDA BULUNAN TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUMU VE BAKIMI mask
TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ BİNALARINDA BULUNAN TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUMU VE BAKIMI
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI mask
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI
Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi! mask
Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi!
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi! mask
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zemini eleştirdi!
Köpek katliamında 4 tutuklama mask
Köpek katliamında 4 tutuklama
Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı mask
Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
Fırtınada 7 balıkçı teknesi battı! Dalgalar 2 metreyi aştı! mask
Fırtınada 7 balıkçı teknesi battı! Dalgalar 2 metreyi aştı!
Devrilen ağacın altında kalmaktan milimle kurtuldu! İşte o anlar mask
Devrilen ağacın altında kalmaktan milimle kurtuldu! İşte o anlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL