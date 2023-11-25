Giresunspor Teknik Direktörü, hakemleri eleştirdi!

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, hakemleri eleştirerek,

“Kocaeli iyi ve güçlü bir takım. Kadromuz yetersiz ve tecrübesiz. Kocaelispor’un 3 futbolcusu bizim takımın tamamını değer durumda. Hakemi de kutluyorum. Verilen kararlar tartışılır. Yan hakemler kaldırılmalı, gerek yok bence. Nasıl olsa VAR karar veriyor, VAR varken yan hakemlere gerek yok, kaldırılsın. Maça gelecek olursak, zor bir maç oldu ligde kalması için şehrin ve hepimizin mücadele etmesi lazım. Bu konuda hepimize görevler düşüyor” dedi.