Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de etkili olan fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Körfezde devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Seka Park çevresinde denizde taşmalar devam ediyor. Rüzgar ve fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ."