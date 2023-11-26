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Denizde taşmalar devam ediyor!

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de etkili olan fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Körfezde devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Seka Park çevresinde denizde taşmalar devam ediyor. Rüzgar ve fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ."
# fırtına

26 Kas 2023 - 13:07 - Gündem

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