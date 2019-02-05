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Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ayman D. idaresindeki 41 MB 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü Ayman D. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayman D. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayman D.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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