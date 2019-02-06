Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!

Alınan bilgiye göre TEM otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı TIR, aynı yönde seyreden Ömer Sefa A. yönetimindeki 54 NB 503 otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde trafik kaza nedeniyle tamamen durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken devrilen TIR ve hasar gören otomobil çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM otoyolunun Ankara yönündeki trafik bir süre Kandıra turnikelerinden verildi. Nuri AKÇAHARMAN