- G:

Kırmızı kart gören futbolcusunu tokatladı

Burdur Maküspor ile deplasmanda karşılaşan Manavgat Belediyespor'da kaptan Tugay Tiryaki takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu Ercan Kul oyundan çıkan futbolcusunu tokatladı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grup’ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor, Burdur Gazi  Atatürk Stadı’nda karşılaştı.

Ankara bölgesinden Havva Nur Demir, Taner Kıtmır ve Oğuz Akgün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 38’inci dakikasında bir pozisyon sonrası takım arkadaşı Kürşat Kara’yla tartışma yaşayan Manavgat Belediyespor kaptanı Tugay Tiryaki’ye karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Kürşat Kara’yı da sarı kartla cezalandırdı.

Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu Ercan Kul, sahayı terk eden Tugay Tiryaki’yi tokatladı. Tiryaki ile Kul arasındaki gerginliği yedek kulübesindeki futbolcular ve saha komiseri yatıştırdı. Manavgat tribünündeki taraftarlar da kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Maküspor ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 90+4’üncü dakikasında Cihan Mercan’ın attığı golle rakibini 1-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Maküspor bu galibiyetle puanını 11’e çıkararak 7’nci sıraya yerleşti.
# Ankara, Atatürk

28 Kas 2023 - 00:46 - Spor

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.025.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KOCAELİ İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR İLANI mask
KOCAELİ İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR İLANI
SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İLANI mask
SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İLANI
57 KALEM CERRAHİ İPLİK ALIM İLANI mask
57 KALEM CERRAHİ İPLİK ALIM İLANI
T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gelir Müdürlüğü mask
T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gelir Müdürlüğü
Kırmızı kart gören futbolcusunu tokatladı mask
Kırmızı kart gören futbolcusunu tokatladı
Doktor evden çıkmayan kiracısına baltayla saldırdı mask
Doktor evden çıkmayan kiracısına baltayla saldırdı
Binanın girişi göle döndü mask
Binanın girişi göle döndü
Denizde taşmalar devam ediyor! mask
Denizde taşmalar devam ediyor!
Menzil tarikatının müridi şeyhini görünce kendinden geçti mask
Menzil tarikatının müridi şeyhini görünce kendinden geçti
Binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu mask
Binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL