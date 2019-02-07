Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. Ömer Demet bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen gençten kötü haber geldi. Derince’de yaklaşık bir haftadır hayatta kalma mücadelesi veren Ömer, tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizleri geçirdi. Ömer Demet’in yakınlarının annesine henüz haber vermediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz