İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!

İzmit Alikahya’da geçtiğimiz gün meydana gelen intihar vakasının ardından cinayet çıktı. Alınan bilgi ve iddialara göre, aslen Filistinli olan Siwar Keblaw ile babası, yaklaşık 6 ay önce İzmit Alikahya Mahallesi’nde oturmaya başladı. Bu sırada üniversiteye de giden genç kız, sıradan bir aile yaşantısına sahipti. Ancak sebebi bilinmeyen bir şekilde geçtiğimiz akşam kendisini balkondan atarak yaşamına son vermek istedi.

KOMŞULARIN DİKKATİ SAYESİNDE

Genç kızı balkonun altında gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde ise talihsiz kızı balkonun altında değil, yatak odasında buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keblaw’ın boynundaki morluklar dikkat çekti. Talihsiz genç kız hastaneye kaldırılırken yaşanan olay ise polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, babanın kızının intihar ettiği söylemlerine ikna olmadı, komşularla konuştu. Komşular genç kızı yerde yatarken gördüklerini, bir kişinin de kaçtığını söyledi.

AĞABEY VE BABA GÖZALTINDA

Bu iddialar üzerine Kocaeli Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında baba gözaltına alındı. Babanın gözaltında iken tüm gerçekleri anlattığı, kızını İsrail’den gelen oğlunun boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Baba gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan ve kız kardeşini öldüren ağabeyin ise yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinden kaçan zanlı, Cinayet Bürosu’nun başarılı polisleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.