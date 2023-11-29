MECLİS'TE GERGİNLİK: CHP'li Tanal'dan AKP'li Gökçek'e 'terör örgütü' yanıtı

TBMM gündem dışı konuşmalarda AKP’li Melih Gökçek'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında tartışma yaşandı.

Söz alan Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Mahmut Tanal’da meclis sıralarından Gökçeğe yönelik, “Babanın parsel parsel sattıklarını anlatsana” ifadelerini kullandı.

Gökçek’te yanıt olarak “Keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklerken de çıkarsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkarsaydınız” sözlerini söyledi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ OKULLARINDAN MEZUN OLAN SEN DEĞİL MİSİN?”

Gökçeğin sözlerinden sonra kendisine söz hakkı isteyen Tanal ise Osman Gökçeğin FETÖ okullarından mezun olduğunu, mecliste FETÖ’nün siyasi ayak araştırma önergesinin de AKP tarafından reddediliğini söyleyerek şu sözleri sarf etti:

“Terör örgütü arıyorsan, terör örgütünün okullarından mezun olan adam sen değil misin? Gırtlağına kadar haram lokma var senin midende”