Kışın aşırı terleme problemine dikkat
Dâhiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, aşırı terlemenin hastalık işareti olabileceğini söyleyerek terleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Dr. Dündar Güngör, sosyal hayatı ve psikolojiyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen aşırı terlemenin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Dr. Dündar Güngör, “Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor” dedi.
Ani değişen hava şartları birçok problemin açığa çıkmasına neden olabileceğini belirten Dr. Dündar Güngör şunları belirtti:
“Terleme fizyolojik bir olaydır. Vucut ısını düşürülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Fakat terlemenin aşırı olduğu durumlar var. Bunları patolojik kabul edebiliriz. Fizyolojik durumlarda hasta stres ve kaygı durumlarında terleme yaşayabilir. Patolojik durumlarda da soğuk terleme dediğimiz kalp krizi gibi yaşayan insanlarda meydana geliyor. Bir takım kanser hastalıklarında veya kan şekeri düşmesinde patolojik terleme oluşabilir”
“ATEŞ YÜKSELMESİ YA DA ZEHİRLENMELER NEDENİYLE TERLEME OLABİLİR”
Terlemenin sağlıkta ciddi sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Dündar Güngör şunları söyledi:
“Her türlü enfeksiyondan kaynaklı ortaya çıkan ateş yükselmesi ya da zehirlenmeler nedeniyle terleme olabilir. Kış ayları geldiği için vatandaşlar sıkı giyiniyor ve bu durum aşırı terleme oluşturuyor. Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor. Bizim önerimiz kış aylarında hava şartlarına göre giyinmek ve hava sıcaklığına oranla hareket etmek sağlığımız için önemlidir”
29 Kas 2023 - 21:36 - Sağlık
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.585 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
ALİKAHYA STAD YOLUNDAKİ ŞANTİYEMİZDE ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.05427153479
SATILIK DÜKKAN
Aylık 300 bin cirolu OTO AKSESUAR dükkanı sağlık nedeniyle satılıktır.05323130062
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.