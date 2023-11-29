Kışın aşırı terleme problemine dikkat

Dr. Dündar Güngör, sosyal hayatı ve psikolojiyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen aşırı terlemenin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Dündar Güngör, “Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor” dedi.

Ani değişen hava şartları birçok problemin açığa çıkmasına neden olabileceğini belirten Dr. Dündar Güngör şunları belirtti:

“Terleme fizyolojik bir olaydır. Vucut ısını düşürülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Fakat terlemenin aşırı olduğu durumlar var. Bunları patolojik kabul edebiliriz. Fizyolojik durumlarda hasta stres ve kaygı durumlarında terleme yaşayabilir. Patolojik durumlarda da soğuk terleme dediğimiz kalp krizi gibi yaşayan insanlarda meydana geliyor. Bir takım kanser hastalıklarında veya kan şekeri düşmesinde patolojik terleme oluşabilir”

“ATEŞ YÜKSELMESİ YA DA ZEHİRLENMELER NEDENİYLE TERLEME OLABİLİR”

Terlemenin sağlıkta ciddi sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Dündar Güngör şunları söyledi:

“Her türlü enfeksiyondan kaynaklı ortaya çıkan ateş yükselmesi ya da zehirlenmeler nedeniyle terleme olabilir. Kış ayları geldiği için vatandaşlar sıkı giyiniyor ve bu durum aşırı terleme oluşturuyor. Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor. Bizim önerimiz kış aylarında hava şartlarına göre giyinmek ve hava sıcaklığına oranla hareket etmek sağlığımız için önemlidir”