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Dere taşınca sokakları ve iş yerlerini su bastı

Kocaeli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Derince'de dere taştı. Cadde ve sokaklarda adeta göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler de dükkanların içine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhlas Haber Ajansı
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Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Sağanak sebebiyle birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Bazı cadde, sokak ve alt geçitler göle döndü, birçok iş yerini de su bastı.

Sağanak sebebiyle Derince'de bulunan Çınarlı Deresi de taştı. Derenin taşmasıyla bölgede bulunan alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ve İSU ekipleri, sabah saatlerine kadar dükkanların içine dolan duyu tahliye etmeye çalıştı. Aynı zamanda belediye ekipleri sağanaktan etkilenen cadde ve sokaklarda da çalışma yürüttü.

"Zararımız büyük"
Restoran çalışanı Yakup Karamus, "İSU yaptığı çalışmayla dere yatağını komple kapattı. Ana yataklar da kapalı. Kapanınca müessesimizi tamamen su bastı. İSU'nun yapmış olduğu çalışmadan kaynaklanan bir sıkıntı. Zararımız büyük. Koskocaman işletmeyiz. 20-25 tane çalışan personelimiz var" dedi.
# büyük, itfaiye

30 Kas 2023 - 11:22 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Liyakatsizler - akp diyor ki çalışınca oluyor ama liyakatsızca yapılırsa olmuyor,maalesef faturası da halka çıkıyor.Karadeniz de öyle yapıldı yeni yollar çöküyor yani doğa intikamını alıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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