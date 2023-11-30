Dere taşınca sokakları ve iş yerlerini su bastı
Kocaeli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Derince'de dere taştı. Cadde ve sokaklarda adeta göle dönerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler de dükkanların içine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Sağanak sebebiyle birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Bazı cadde, sokak ve alt geçitler göle döndü, birçok iş yerini de su bastı.
Sağanak sebebiyle Derince'de bulunan Çınarlı Deresi de taştı. Derenin taşmasıyla bölgede bulunan alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ve İSU ekipleri, sabah saatlerine kadar dükkanların içine dolan duyu tahliye etmeye çalıştı. Aynı zamanda belediye ekipleri sağanaktan etkilenen cadde ve sokaklarda da çalışma yürüttü.
"Zararımız büyük"
Restoran çalışanı Yakup Karamus, "İSU yaptığı çalışmayla dere yatağını komple kapattı. Ana yataklar da kapalı. Kapanınca müessesimizi tamamen su bastı. İSU'nun yapmış olduğu çalışmadan kaynaklanan bir sıkıntı. Zararımız büyük. Koskocaman işletmeyiz. 20-25 tane çalışan personelimiz var" dedi.
30 Kas 2023 - 11:22 - Gündem
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.214 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
ALİKAHYA STAD YOLUNDAKİ ŞANTİYEMİZDE ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.05427153479
SATILIK DÜKKAN
Aylık 300 bin cirolu OTO AKSESUAR dükkanı sağlık nedeniyle satılıktır.05323130062
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Liyakatsizler - akp diyor ki çalışınca oluyor ama liyakatsızca yapılırsa olmuyor,maalesef faturası da halka çıkıyor.Karadeniz de öyle yapıldı yeni yollar çöküyor yani doğa intikamını alıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.