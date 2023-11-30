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Dere yatağı çöktü

İzmit ilçesinde dere yatağı çöktü. Çökme sebebiyle dere yatağında bulunan kulübe de hasar gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sebebiyle birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Sağanak dolayısıyla Derince-İzmit arasında bulunan Çınarlı Deresi de gece saatlerinde taştı. Derenin taşmasıyla Derince'de bulunan alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı. Bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, saat 12.00 sıralarında dere yatağının İzmit Ahududu Sokak kısmında çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle dere yatağında bulunan kulübe de hasar gördü. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

30 Kas 2023 - 13:32 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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