Yangın, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi Arzu Sokak'ta bulunan 4 katlı binan birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta yemek yapıldığı esnada kızgın yağ yangına sebep oldu. Alevleri gören ev sahibi panikle itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürdü. Mutfak bölümünde sadece aspiratör kısmında zarar oluşurken yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başladı.