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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüte finansman sağlama suçlarından 2 şüpheli yakalandı. Evinden yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Körfez ilçesinde ikamet ettiği belirlenen N.D. isimli kadının evinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, kadın ise gözaltına alındı. Dilovası'nda yapılan operasyonda da M.F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. "Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne finansal destek sağlama" suçlamasıyla savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden N.D. tutuklanırken, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# Kadın, Dilovası, serbest

01 Ara 2023 - 17:25 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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