Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüte finansman sağlama suçlarından 2 şüpheli yakalandı. Evinden yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Körfez ilçesinde ikamet ettiği belirlenen N.D. isimli kadının evinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, kadın ise gözaltına alındı. Dilovası'nda yapılan operasyonda da M.F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. "Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne finansal destek sağlama" suçlamasıyla savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden N.D. tutuklanırken, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
01 Ara 2023 - 17:25 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.224 gösterim gerçekleşti.
SATILIK DÜKKAN
Aylık 300 bin cirolu OTO AKSESUAR dükkanı sağlık nedeniyle satılıktır.05323130062
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.